 بنجلاديش ترفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 33% لكبار المستخدمين الصناعيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنجلاديش ترفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 33% لكبار المستخدمين الصناعيين

دكا 13 - (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 4:17 م

رفعت بنجلاديش، أسعار الغاز الطبيعي لديها بنسبة 33% لكبار المستخدمين الصناعيين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في البلاد.
وبحسب البيان، فقد تم رفع سعر الغاز الطبيعي من 30 تاكا إلى 40 تاكا للوحدة، للعملاء الصناعيين الذين يستخدمون أكثر من 50% من حمولتهم المسموح بها.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن السعر الجديد ينطبق أيضا على المستخدمين الصناعيين الجدد، والعملاء الحاليين الذين يستخدمون غازا أكثر من الحد المسموح به.
وجاء في البيان، أن السعر الجديد سيدخل حيز التنفيذ بأثر فوري.

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