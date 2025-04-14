حماس تعتبر التصعيد الإسرائيلي رسائل دموية بالتزامن مع وصول وفدها إلى القاهرة

اعتبرت حركة المقاومة (حماس)، اليوم الأحد أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل رسائل “دموية” متزامنة مع وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وتحركات الوسطاء المصريين والقطريين بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن “التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة تزامنًا مع وصول وفدنا للقاهرة وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة”.

وأضاف البيان أن “نتنياهو وحكومته لن يُحرزا أي تقدّم في ملف الأسرى دون صفقة تبادل”، مؤكدة أن “التصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه”، وأن “الأسرى لن يعودوا بالتصعيد العسكري بل بالقرار”، في إشارة إلى موقف الحكومة الإسرائيلية.

وكانت حماس أعلنت يوم أمس السبت عن توجه وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وقطريين في إطار جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم في بيان إن الوفد يناقش في القاهرة “كيفية إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية”، إلى جانب تفعيل مقترح تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة الشأن الحكومي في غزة، وهي آلية تحظى وفق قوله بـ”إجماع فلسطيني وعربي وإسلامي وقبول دولي”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر مصرية أفادت يوم الجمعة بوجود مقترح مصري جديد يشمل إطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) ومصادر مصرية أن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودات تفاهم بين المقترح المصري ومقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأن المسودة تتضمن إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء وثماني جثث مقابل هدنة تتراوح بين 40 إلى 70 يومًا، بالإضافة إلى الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على بدء المباحثات بشأن الصفقة وتنفيذ هدنة مؤقتة.

وكان اتفاق سابق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بدأ في 19 يناير الماضي، وأدى إلى إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، من بينهم 25 أحياء وثمانية جثث، مقابل الإفراج عن نحو 1900 أسير فلسطيني، قبل أن تُستأنف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي.

ووفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة الصادر اليوم الأحد، استشهد 1574 شخصًا منذ استئناف العمليات، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 50944 شخصًا.