شخص يخطط لارتكاب مذبحة في مدرسة بولاية بنسلفانيا في وقت متزامن مع ذكرى مذبحة ثانوية كولومباين

لا يزال شخص من ولاية بنسلفانيا قيد الاحتجاز، اليوم الأحد، بعد أن اتهمته السلطات بالتخطيط لارتكاب مذبحة في مدرسة في وقت لاحق هذا الشهر، وهو ما كان سيتزامن مع ذكرى مذبحة مدرسة كولومباين الثانوية.

وقالت الشرطة أن برايدن فيليبس، البالغ من العمر 20 عاما، قد خطط لتنفيذ مذبحة في مدرسة ستيت كوليدج الثانوية في وسط بنسلفانيا في 21 أبريل، أي بعد يوم واحد من الذكرى الـ 26 لمذبحة مدرسة كولومباين الثانوية، وذلك وفقا لدعوى جنائية.

وأفادت الشرطة أن فيليبس كان قد أعد "قائمة أهداف" وأن إطلاق النار كان من المخطط أن يتم حوالي الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي - وهو وقت يشهد حركة كثيفة للطلاب والموظفين - قرب الدرج الرئيسي للمدرسة.

وقال مسؤولون، مذكورون في الدعوى الجنائية، إن فيليبس خطط لوضع قنابل في حمامات المدرسة.

وكان مراهقان، في 20 أبريل 1999، قد ارتكبا مذبحة في مدرسة كولومباين الثانوية الواقعة في ضواحي مدينة دنفر.

وقاما بإطلاق النار على 12 من زملائهم في الفصل وأحد المدرسين مما أدى إلى مقتلهم، وإصابة عشرين آخرين قبل أن ينتحرا.

ويواجه فيليبس تهما بالتآمر لارتكاب جريمة قتل، وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

ويجرى احتجازه دون كفالة في منشأة الإصلاح بمقاطعة سنتر كاونتي باعتباره يمثل "خطرا شديدا على المجتمع"، وفقا لسجلات المحكمة.