رئيس الإمارات وملك البحرين يبحثان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاقتصاد

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما؛ بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الإماراتي مع العاهل البحريني، في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها بن زايد، إلى مملكة البحرين.

وتبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان، المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكًا لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية، ويشكل تقويضًا للأمن والسلم الإقليميين.