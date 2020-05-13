تنظم وزارة الطيران المدني، غدًا الخميس، ثلاث رحلات استثنائية إلى الكويت؛ لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب توقف الرحلات الجوية من وإلى القاهرة، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتسير شركة "مصر للطيران" رحلة إلى الكويت، فيما تسير شركة "أير كايرو" رحلتين، وتعود الرحلات الثلاث إلى مطار القاهرة الدولي.

وتأتي هذه الرحلات في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه الحكومة لإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بعد قرار تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر، ضمن جهود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.