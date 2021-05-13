مظاهرة مناهضة لإسرائيل تضم 1500 شخص في بريمن شمال ألمانيا

شهدت مدينة بريمن بشمال ألمانيا، اليوم الخميس، مظاهرة مناهضة لإسرائيل شارك فيها حوالي 1500 شخص.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا "الحرية لفلسطين"، وطالبوا إسرائيل بوقف عملياتها على قطاع غزة، كما ردد المتظاهرون مرارا "الله أكبر".

ورفع عدد من المشاركين علم تركيا.

وكان تم إخطار السلطات في بريمن بأن عدد المشاركين سيبلغ 300 شخص، لكن الشرطة قدرتهم حتى بعد ظهر اليوم، بما لا يقل عن خمسة أمثال هذا العدد.

ووسعت قوات الأمن مساحة التجمع قبالة كاتدرائية بريمن وبالقرب بشكل مباشر من مجلس بلدية المدينة.

ولم يلتزم العديد من المتظاهرين بقواعد التباعد المكاني، أو ارتداء الكمامات، وطالبت قوات الشرطة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالالتزام بقواعد مكافحة كورونا.

وبحسب البيانات الصادرة عن سلطات المدينة، أعلنت الجالية الفلسطينية تنظيم المسيرة تحت شعار "الوضع في فلسطين وانتهاك حقوق الإنسان".

ووضعت السلطات موافقة مشروطة لتنظيم المسيرة مع حظر كل شكل من أشكال تمجيد العنف الذي ينفي حق الوجود لأي دولة سواء كان ذلك بكلمات أو في شكل صور أو كتابات، ولاسيما العبارات المنادية بقتال إسرائيل.