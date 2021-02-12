كلوب يكشف موقف فابينيو من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اليوم الجمعة، أن لاعبه البرازيلي فابينيو سيتعافى من إصابة أوتار الركبة التي يعاني منها، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عشية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي "سيشارك بالتأكيد في نهائي التشامبيونزليج".

وكان فابينيو قد أصيب خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا الثلاثاء الماضي، وغاب عن مران الخميس الجماعي، مما سيحرمه من المشاركة في نهائي كأس الاتحاد.

ومع ذلك، قد يتمكن فابينيو من المشاركة لبضع دقائق في مباراتي الدوري الإنجليزي المتبقيتين للريدز قبل نهائي دوري الأبطال الذي يقام في 28 مايو الجاري.