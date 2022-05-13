تركيا تكشف عن معارضتها انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول اليوم الجمعة، إن بلاده لا تفضل انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي قد تتبدد معه آمال البلدين في تحقيق انضمام سريع إلى التحالف العسكري، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأعرب أردوغان عن مخاوفه من وجود "إرهابيين" في كلا البلدين. وأفاد مسؤول تركي بارز بأن تركيا تريد من السويد وفنلندا اتخاذ موقف واضح ضد مؤيدي الأكراد الانفصاليين الذين يقاتلون من أجل تحقيق حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا.



وأضاف المسؤول إن أنقرة ستجري مفاوضات حول عضوية البلدين في الحلف، حيث أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 1952 .



ويشار إلى أن أي عملية لتوسيع حلف الناتو تستلزم موافقة أعضاء الحلف بالإجماع.