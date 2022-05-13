أعرب الفنان علي ربيع، إن عن سعادته البالغة بنجاح فيلم «زومبي»، قائلا: «حاسس إن ربنا ربنا كرمنا كلنا في الفيلم.. والحمدلله لحد دلوقتي ربنا موفقنا».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أن جميع طاقم العمل كان يريد تنفيذ فيلمًا جيدًا يسعد الناس، منوهًا بأن فكرة الفيلم كانت لديه وجلس مع المؤلفين والمخرج، حتى خرج الفيلم بصورة جيدة.

وحول عمله مع نجوم مسرح مصر في الفيلم ونجوم كبار آخرين، عقب: «ربنا وفقنا كلنا مع بعض والكيميا بينا والكواليس كانت حلوة جدا»، مضيفًا أن المخرج ساعد في إخراج جميع الفنانين بصورة جيدة.

ولفت إلى أن وجود نجوم كبار في أي عمل يضيف له، بالإضافة إلى أن الفنان يكون سعيدًا بالعمل معهم، مؤكدًا أن كل الممثلين والقائمين على الفيلم كانوا يريدون عملا جيدًا يناسب جميع الأعمار وأفراد الأسرة بالكامل: «مبحبش أعمل حاجة أي طفل يتضايق منهم».

فيلم «زومبي» من بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.