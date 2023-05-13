كولر يضيف الترجي التونسي لقائمة ثلاثياته مع الأهلي

واصل فريق الأهلي نتائجه الرائعة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بعدما حقق انتصار ثمين على نظيره الترجي التونسي مساء الجمعة، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الترجي التونسي بـ ثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقاد كولر فريق الأهلي لتحقيق الفوز بثلاثية للمرة الـ 12 هذا الموسم، مساء الجمعة، ليضع الأحمر قدما في المباراة النهائية بعد فوزه على الترجي التونسي.

انطلقت سلسلة الانتصار بثلاثية للأهلي مع كولر، بالفوز على الاتحاد المنستيري في الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال، قبل أن يعود لتحقيق الانتصار بالنتيجة ذاتها أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، ليكرر نفس النتيجة أمام بيراميدز.

ونجح الأهلي في تحقيق الانتصار على سموحة بثلاثة أهداف لهدف في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأحمر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، وحقق الأهلي فوزين على أسوان والقطن الكاميروني بالنتيجة ذاتها.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بثلاثية مع كولر، بالفوز على الهلال السوداني في دوري الأبطال، ثم الانتصار على غزل المحلة وفاركو في الدوري الممتاز.

واختتم مساء الجمعة، الفريق الأحمر ثلاثياته أمام الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.