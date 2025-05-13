بن سلمان وترامب يشهدان توقيع اتفاقية بشأن تطوير قدرات القوات المسلحة السعودية

شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في قصر اليمامة بالرياض.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين، في خطوة تعزز مجالات عدة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.

كما تم التوقيع على توقيع اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية.

ووقع الجانبان على اتفاقية تعاون بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة، لتوسيع الشراكات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشهدها الرياض خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس ترامب، والتي يتخللها لقاءات رفيعة المستوى وجلسات مباحثات رسمية؛ تؤكد حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة التاريخية بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.