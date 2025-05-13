محافظة دمياط تستقبل طن لحوم من الأوقاف لدعم الأسر الأولى بالرعاية

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، استلمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، دفعة جديدة من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف، بكمية قدرها 1 طن.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، أن شحنة اللحوم سيتم توزيعها على المستفيدين من « كافل وكرامة»، وذلك بحضور الشيخ هاني السباعي، وكيل مديرية الأوقاف بدمياط، وممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، على أهمية التوزيع العادل للحوم وفقًا لقوائم الأسر الأولى بالرعاية، مع إعطاء الأولوية للأكثر احتياجًا، ووجهت بتذليل أي عقبات لوصول الدعم في أسرع وقت، معربة عن شكرها لوزارة الأوقاف على هذه المبادرة، مؤكدةً على أن المحافظة تعمل دائمًا على تعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات لتلبية احتياجات المواطنين، كما أشادت بدور القيادة السياسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وجاءت هذه الدفعة تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بتوفير الدعم الغذائي للأسر غير القادرة، وبالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصولها إلى المستحقين بشكل عادل وفوري، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.