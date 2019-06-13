تعليم الأقصر: سرعة إنجاز العمل والدقة وتذليل العقبات عنوان المرحلة القادمة

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الشناوي عايد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ووضع قواعد للعمل في الفترة القادمة وبحث أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الإدارات التعليمية ووضع الحلول اللازمة لها.

ووجه عايد، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بتنقيح البيانات الموجودة بكل إدارة تعليمية مع مراعاة الدقة على أن يتم ذلك عن طريق أقسام الإحصاء وشئون الطلاب بالإدارات التعليمية، مشددا على ضرورة الانضباط وسرعة إنجاز الأعمال، واتخاذ القرارات مع الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بتقييم المشكلات التي واجهتها الإدارات التعليمية في جميع المجالات بالعام السابق ووضع خطة عمل واقعية تشتمل على مخطط تفصيلي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بشرط القبول بالنسبة للتعليم المجتمعي والخاص بالسن من 6 إلى 9 سنوات.