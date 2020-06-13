الصين تسجل 11 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وسبع حالات بلا أعراض

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس الجمعة.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم السبت، أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

وكانت اللجنة أبلغت عن سبع إصابات مؤكدة فضلا عن حالة واحدة بلا أعراض في اليوم السابق.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.