النني أساسيا مع بشكتاش أمام أنطاليا سبور

أعلن سيرجين يالتشين المدير الفني لبشكتاش، عن تشكيل فريقه لمباراة أنطاليا سبور، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي، وشهد تواجد محمد النني.

وعاد الدوري التركي للاستئناف أمس الجمعة، بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وكانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين النني والإدارة، بسبب المستحقات، ورفض النني تخفيض مستحقاته، بل طالب بالحصول على راتبه كاملا وهدد بعد اللعب، إلا أن تقارير تركية أشارت بعد ذلك لحل الأزمة بين النني وإدارة بشكتاش.

ويتواجد بشكتاش في المركز الخامس وبرصيده 44 نقطة، ويبعد بفارق 12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

وجاء تشكيل بشكتاش على النحو التالي: