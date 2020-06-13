وزير المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات الكورية فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات فى مصر خاصة الكورية، وتذليل أى عقبات أمام المستثمرين؛ بما يسهم فى تشجيعهم على التوسع فى أنشطتهم، ويساعد فى جذب استثمارات جديدة خاصة فى ظل التوجه العالمى والمصرى أيضا للتعايش مع أزمة كورونا؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد، وفق بيان للوزارة أمس.



ولفت معيط، خلال لقائه مع يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله، إلى حرص الحكومة على تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.



وأكد الوزير، أن جهود السفير يون يو تشول، ساهمت فى إرساء دعائم التعاون بين حكومة بلاده ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، قائلا «نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر».



وتابع أن حكومة كوريا الجنوبية دعمت الجهود المصرية فى مواجهة أزمة «كورونا» بمساعدة طارئة ٢٠٠ ألف دولار؛ لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.



وأضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى إبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.



من جنبه أعرب تشول، عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات كوريا الجنوبية فى مصر، خاصة فى ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود ملموسة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الكوريين، مشيدا بتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع الشركات الملتزمة بمزايا «القائمة البيضاء» التى تسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى.