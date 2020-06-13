الجزائر تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و810 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار الجزائري»، اليوم السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 760.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 98 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 7420.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 410 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 7 ملايين إصابة.