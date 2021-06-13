مؤسسات الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3100 فلسطيني خلال مايو الماضي

كشفت مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 3100 فلسطيني خلال شهر مايو الماضي.



وأوضحت المؤسسات - في تقرير لها أورده التلفزيون الفلسطيني - أن شهر مايو الماضي شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 أبريل 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين.



وأوضح التقرير أنه قامت سلطات الاحتلال، خلال شهر مايو باعتقال 3100 فلسطيني من بينهم 42 من النساء و471 طفلًا، من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.