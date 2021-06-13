باكستان: 1239حالة إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 1239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 941 ألفا و170 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و689 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 1610 مرضى من الفيروس القاتل في يوم واحد، ما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 877 ألفا و161.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد 42 ألفا و290 حالة.