 تجديد حبس المتهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين 15 يوما - بوابة الشروق
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تجديد حبس المتهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين 15 يوما

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 3:16 م
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عاطل متهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم تهم، أنه فى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، تسلق فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بقصد سرقتها، إلا أن الخفير المعين لحراسة المنطقة، تمكن من ضبطه، وأبلغ رجال الشرطة الذين تحفظوا على المتهم وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا سرقات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن الفيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين ولكنها غير مقيمة فيها، وأنه بعد ضبط المتهم من قبل حارس المنطقة، أجرى اتصالًا هاتفيًا بها أخبرها بالواقعة.

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