أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق العديد من المكاسب بعد الفوز على فريق المصري بالسلوم والتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وأوضح أن الجهاز الفني حقق المطلوب من المباراة بالتأهل إلى دور الستة عشر والاطمئنان على حالة اللاعبين بعد فترة من الغياب، فضلًا عن تجهيز العائدين من الإصابات والمجموعة التي لم تشارك بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

وقال: «واجهنا فريقًا مميزًا ويملك عناصر مميزة، وجهازًا فنيًّا محترمًا، وقد نجحنا في استغلال المباراة لتجهيز اللاعبين خاصة محمد محمود وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا من خلال منحهم وقتًا أطول للمشاركة».

وأضاف: «منحنا فرصة المشاركة لبدر بانون ومحمود متولي بعد فترة غياب طويلة، والفترة المقبلة سوف نخوض مباريات عديدة في فترة صعبة، وبالتأكيد نعمل على تجهيز اللاعبين لهذه التحديات».

وأشار قمصان إلى أن الفريق مقبل على تحديات عديدة، ويتم تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات بمختلف البطولات التي ينافس الفريق عليها.

وألمح المدرب العام إلى أن الفريق يعاني من إصابات عديدة وغياب اللاعبين الدوليين، والجهاز الفني يعمل على تجهيز المصابين والاستعداد بالشكل المطلوب، خاصة أن الفريق سوف يخوض مباريات صعبة في الفترة المقبلة ويحتاج إلى جاهزية الجميع.