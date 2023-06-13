أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن عناصرها تتعامل مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتينجهام وسط إنجلترا.

وأفادت شرطة نوتنجهام، عبر حسابها على «تويتر»، بأنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، مطالبة المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنجهام.

من جهتها، أعلنت شبكة الترام في نوتنغهام أنها أغلقت عملياتها في المدينة حتى إشعار آخر بسبب الحادث.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت الخميس الماضي، إلقاء القبض على شخص على خلفية حادث اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه تم إلقاء القبض على شخص على خلفية اصطدام سيارة بالبوابات الرئيسية لداونينج ستريت، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأن التحقق جار من ملابساته.

وحسبما أوردت تقارير محلية، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان في مقر رئاسة الوزراء في وقت الاصطدام، ثم غادر بعد الحادث.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم «داعش» العديد منها.

ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية «يوربول»، أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.