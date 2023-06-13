السولية: الأهلي أصبح عقدة لجميع فرق قارة إفريقيا

تحدث عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، عن تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في التاريخ.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري الأبطال مساء الأحد، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره الوداد المغربي في مباراة الإياب من نهائي دوري الأبطال، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وقال السولية في تصريحات تليفزيونية: «عقب مواجهة الذهاب أمام الوداد، كنت أشعر أننا ذاهبون إلى المغرب للتتويج باللقب، حتى بعدما أحرز الوداد الهدف الأول كنا نثق في فوزنا بالبطولة».

وأضاف: «جهزنا أنفسنا جيدًا قبل المباراة لأي سيناريو قد يحدث في المباراة، من ضغط الجمهور إلى الحكم حتى إذا تأخرنا بهدف أمام الوداد».

وتابع: «جميع اللاعبين واثقين في بعضهم البعض، وكنا نعلم أن الله سيكافئنا بهذا اللقب بعد الظلم الذي تعرضنا له الموسم الماضي، والجميع كان على قدر المسؤولية والرد جاء في الملعب».

وأتم: «قبل مواجهة الوداد كان هناك حديث عن عقدة للأهلي وستاد الرعب، ولكننا نحن العقدة لباقي فرق القارة».