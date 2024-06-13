التنمية المحلية: توريد 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه

آمنة: شراء 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية بقري المرحلة الأولى من حياة كريمة

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن توريد 3 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي، بتكلفة تقدر بـ 98 مليون جنيه. تشمل هذه الأشجار أنواعًا خشبية ومثمرة تُزرع في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قرى ومدن المحافظات وجوانب الترع، بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة. يتم ذلك خلال العام المالي الجاري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضاف آمنة، في بيان له، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2.5 مليون شجرة في 25 محافظة. يأتي ذلك في ضوء العقد الذي وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 ملايين شجرة للمحافظات. أشار إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2.005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأكد آمنة أن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغ 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي التي قامت من خلالها بتوريد حوالي 2.005 مليون شجرة لـ 20 محافظة. كما أتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لخمس محافظات وجاري العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها لتلك المحافظات.

ولفت الوزير إلى قيام الوزارة بشراء حوالي 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.

وأوضح أن الوزارة عملت بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها في مختلف المراكز والمدن والأحياء. مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي 473.8 ألف شجرة، تليها محافظة الشرقية بـ 309 آلاف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، ومحافظة الوادي الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 آلاف شجرة، ومحافظة بني سويف بعدد 108 آلاف شجرة، ومحافظات الأقصر والبحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 آلاف شجرة لكل منها، ومحافظة جنوب سيناء بـ 82.4 ألف شجرة، ومحافظة أسوان بـ 81 ألف شجرة، وحصلت محافظة الجيزة على 72.1 ألف شجرة.

ونوه الوزير إلى أنه جاري العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقى من الأشجار، ومن المقرر أن تقوم بتوريد حوالي 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة. مؤكدًا الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين. موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة وغيرها.

وأضاف آمنة أن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022 إلى 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه. وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.