أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ فامبير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، والعديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع.

وقال البيان "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الحرس الوطني الحادي والعشرين ولواء الدفاع الأرضي رقم 125 في منطقتي نيسكوشنوي وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 198"، بحسب البيان.

ودحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تشكيلات الألوية الهجومية الجبلية 65 الآلية و128 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس عشر للحرس الوطني في مناطق ميرنوي ونوفوبوكروفكا بمقاطعة زابوريجيا.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري، وثلاث مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، وكذلك محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-آه دي".