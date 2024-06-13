السوداني: العراق ماض في تعزيز العلاقات مع إيران

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس ، أن بلاده ماضية في نهجها نحو تعزيز العلاقات مع إيران.

ودعا السوداني ، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري ، إلى "توطيد أسس التعاون البناء، بما يحقق مصالح البلدين الجارين وإزدهار شعبيهما".

وأشاد الوزير الإيراني بدور "العراق المحوري في المنطقة، وسعيه الدائم لتعزيز الاستقرار عبر تقريب وجهات النظر بين الدول".

وأكد دعم إيران لجهودَ العراق في تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي واستعدادها للمساهمة به.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، "شهد اللقاء البحث في الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات العدوان في غزّة ونتائجه المأساوية على المستوى الإنساني، والجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة السعي الجادّ من قبل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان، وتجنّب إتساع الصراع في المنطقة".

كما جرى التأكيد على مواصلة اللجان المشتركة عقد اجتماعاتها، والتنفيذ الفعلي لمذكرات التفاهم التي وقعها البلَدان في قطاعات الطاقة، والأمن، والتعليم، والنقل، وباقي المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى.