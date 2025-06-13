رئيس جنوب أفريقيا يزور مواقع الفيضان وحصيلة القتلى تصل إلى 78

يتوجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الجمعة لزيارة مواقع الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل 78 شخصا على الأقل جنوب شرقي البلاد، فيما تتواصل عمليات البحث لليوم الرابع، وتشير السلطات إلى أنها تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال مكتب رامافوسا إنه سيسافر إلى بلدة مثاتا في مقاطعة إيسترن كيب، التي كانت أكثر تضررا جراء الفيضانات التي وقعت في الساعات الأولى من الثلاثاء الماضي.

وستأتي زيارة رامافوسا وسط انتقاد لتعامل السلطات مع الكارثة في البداية، التي تسببت بها ظروف جوية قاسية جلبت أمطارا غزيرة ورياحا شديدة وثلوجا إلى مناطق من المقاطعة.

وحذر خبراء الأرصاد من الطقس السيئ الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية إن جهود الإنقاذ "أصيبت بالشلل" في الساعات الأولى بعد الفيضانات بسبب نقص الموارد مثل البحث المتخصص وفرق الإنقاذ والغواصين والكلاب البوليسية في إحدى أفقر مناطق البلاد.