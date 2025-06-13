مسئولون إسرائيليون: دمار غير مسبوق في تل أبيب الكبرى جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

أفادت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين، إن هناك دمارًا غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال المسئولون الإسرائيليون، إن هناك العشرات من المباني والمركبات التي تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية.

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الامور سيئة للغاية في تل أبيب نتمنى لهم الاسوء pic.twitter.com/RW8b6NObHp — MO (@Abu_Salah9) June 13, 2025

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع مواقع عدة في تل أبيب سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض.

لحظة سقوط الصواريخ على تل أبيب pic.twitter.com/VJNMORIX5F — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 13, 2025

في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نيرانا اندلعت قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عقب الهجوم الصاروخي.

لحظة استهداف إيران لمقر وزارة الحرب الإسرائيلية في "تل أبيب". pic.twitter.com/T3DCpH7ghR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 13, 2025

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ صافرات الإنذار دوّت في غالبية أنحاء إسرائيل، في ظل محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض الصواريخ الإيرانية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.