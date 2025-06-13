مسئولون إسرائيليون: دمار غير مسبوق في تل أبيب الكبرى جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

أفادت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين، إن هناك دمارًا غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.
وقال المسئولون الإسرائيليون، إن هناك العشرات من المباني والمركبات التي تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية.
بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع مواقع عدة في تل أبيب سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض.
في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نيرانا اندلعت قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عقب الهجوم الصاروخي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ صافرات الإنذار دوّت في غالبية أنحاء إسرائيل، في ظل محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض الصواريخ الإيرانية.
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".
وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.
في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.