ماسكيرانو: ميسي جاهز لمواجهة الأهلي

أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي جاهزية لمواجهة النادي الأهلي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر الأحد، على ملعب هارد روك، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وقال خافيير ماسكيرانو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي: "ليونيل ميسي أحدث نقلة عندما وصل لفريق إنتر ميامي، وله تأثير كبير على اللاعبين، ويجب أن نستغل الفرصة بوجوده بين صفوفنا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "ميسي في حالة جيدة بدنيًا، كان هناك فترات في بعض المواسم كان يجب أن نمنحه قسطاً من الراحة، لكنه الآن في وضع جيد وشارك في أخر 15 مباراة للفريق".

وأتم خافيير ماسكيرانو تصريحاته قائلًا: "من المتوقع أن يفوز باللقب أحد الأندية الأوروبية، لكن لا يمكن الجزم بذلك لأنه من الممكن حدوث أي أمر، وفريقنا سيسعى للوصول لأبعد حد ممكن".

ويتواجد نادي إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.