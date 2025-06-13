6498 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالأقصر الأحد

كشف الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها الأحد المقبل، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام بلغ 6498 طالبًا وطالبة موزعين على 23 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح جارح، لـ"الشروق" أن تقسيم الطلاب جاء بواقع 1217 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، و4930 في شعبة العلوم، و351 في شعبة الرياضيات، مشيرًا إلى أن جميع اللجان خضعت لمراجعات دقيقة من فرق المتابعة لضمان توافر التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب.

وأضاف جارح، أن الاستعدادات شملت التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية والكهرباء والإسعاف لتأمين مقار اللجان وتوفير الرعاية الطبية العاجلة وقت الحاجة، لافتًا إلى الانتهاء من مراجعة كتب المفاهيم داخل كل لجنة واستكمال أي نواقص، فضلًا عن التأكد من جاهزية أجهزة العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أي محاولات لإدخال أجهزة محظورة إلى داخل اللجان، ضمن الإجراءات الصارمة لمكافحة الغش.

وأشار إلى تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل القادمين من خارج المحافظة، وتزويدها بكافة سبل الراحة لضمان أداء مهامهم في أجواء مناسبة.