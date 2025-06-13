قال الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب أطلقت هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب منشآت إيران النووية استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد إسرائيل.



وأضاف المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الهجوم الذي أطلق عليه اسم "⁧شعب كالأسد"، تم بتوجيهات من المستوى السياسي.

وذكر أن عشرات الطائرات الحربية استكملت الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومن بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران.

وأفاد المتحدث بأنه "يجب على الجمهور الإسرائيلي الانصياع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأكد أن الجيش والجهات المعنية مستعدة للسيناريوهات العديدة على الصعيدين الدفاعي والهجومي وفق ما تقتضيه الضرورة.

وأفاد بأن الجيش أجرى عملية استعداد مستمرة تمهيدا للمعركة في الميدان والجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن الحصانة المدنية تعتبر عنصرا مهما في المعركة.

‏وأكد في السياق أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة العمل وفق ما تقتضيه الضرورة، وأن إسرائيل تملك الواجب بالتحرك لحماية مواطنيها وستعمل ذلك في كل مكان يتطلب ذلك مثلما عملت في الماضي.

وصرح أدرعي بأنه "على مدار سنوات يروج النظام الإيراني لأعمال إرهابية مباشرة وغير مباشرة ضد دولة إسرائيل ويمول ويوجه أعمالا إرهابية عبر وكلائه في الشرق الأوسط حيث يتقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.. يعتبر النظام الإيراني نقطة الانطلاق لجميع الأعمال الإرهابية التي نفذت ضد إسرائيل منذ بداية حرب السيوف الحديدية ومن بينها تسليح وتمويل منظمة حماس الإرهابية المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر، كما هاجم النظام الإيراني إسرائيل مرتين بشكل مباشر من خلال إطلاق مئات الصواريخ من أراضيه".

‏وأشار أدرعي في بيانه إلى أن "النظام الإيراني حدد هدفا علنيا بتدمير دولة إسرائيل حيث يعلن قادة النظام ذلك ويعملون على تحقيق ذلك مع وكلائهم في الشرق الأوسط".

وأوضح أن إيران قريبة أكثر من أي وقت مضى لامتلاك سلاح نووي، مبينا أن أسلحة دمار شامل بحوزة النظام الإيراني تعتبر تهديدا وجوديا على إسرائيل وتهديدا ملموسا للعالم كله.

وشدد أفيخاي أدرعي على أن إسرائيل لن تسمح لإيران التي تهدف إلى تدمير إسرائيل، من امتلاك أسلحة دمار شامل.