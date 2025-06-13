كيف أثرت الضربة الإسرائيلية لإيران على قرارات شركات الطيران؟

أظهرت بيانات موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران العالمية أن شركات الطيران أُخليت من المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن اليوم الجمعة بعد أن شنت إسرائيل هجمات على أهداف في إيران، حيث سارعت شركات الطيران إلى تحويل وإلغاء رحلاتها حفاظًا على سلامة الركاب وأفراد الطاقم.

وأُغلق مطار بن جوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، ووضعت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربات انتقامية محتملة من إيران، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وعلقت شركة طيران العال الإسرائيلية رحلاتها من وإلى إسرائيل.

كما أُغلق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية وإخطارات للطيارين.

ومع ورود التقارير عن الضربات على إيران، أعلنت الخطوط الجوية الهندية، التي تحلق فوق إيران خلال رحلاتها المتجهة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، أن العديد من الرحلات الجوية يتم تحويل مسارها أو تُعاد إلى وجهتها الأصلية، بما في ذلك رحلات من نيويورك وفانكوفر وشيكاغو ولندن.