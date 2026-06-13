وصل كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة بعثة منتخب بلاده استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب البرتغالي آخر المنتخبات وصولًا إلى البلد المستضيف، حيث يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته قبل خوض مباراته الأولى في البطولة.

وأعرب رونالدو عن تفاؤله قبل انطلاق مشوار البرتغال في المونديال، مؤكدًا أن المنتخب يدخل المنافسات بطموحات كبيرة، إذ قال: "نحن في كأس العالم ولدينا الكثير من الأمل والحماس".

ويستعد قائد البرتغال لخوض النسخة السادسة في مسيرته بكأس العالم، ليواصل كتابة التاريخ كأحد أبرز اللاعبين الذين شاركوا في البطولة عبر الأجيال المختلفة، في ظل سعيه لقيادة منتخب بلاده نحو تحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية.

ويلعب المنتخب البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، إلى جانب منتخبات كولومبيا والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، حيث يستهل مشواره في البطولة وسط آمال كبيرة ببلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.