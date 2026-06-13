«PRE Group» تطلق نموذجا متكاملا للتطوير العقارى والحلول التمويلية بالتعاون مع شركة seven

وقعت شركة PRE Group، شراكة استراتيجية مع شركة سفن لحلول التمويل الاستهلاكى لتقديم حلول تمويل متكاملة للتشطيبات والتأثيث داخل مشروعات الشركة، فى خطوة تستهدف تقديم تجربة سكنية أكثر تكاملًا من خلال دمج حلول التمويل داخل منظومة التطوير العقارى والخدمات المرتبطة بالحياة اليومية.

وفى إطار التعاون، توفر seven حلول تمويل مخصصة لأعمال التشطيب من خلال الذراع المتخصصة فى التشطيبات وإدارة المشروعات والخدمات التكنولوجية التابعة لـPRE Group، بما يمنح العملاء إمكانية تنفيذ أعمال التشطيب وفق خطط سداد مرنة تُقلّل من الأعباء المالية المصاحبة لتجهيز الوحدات السكنية بما يضمن تجربة سكنية مريحة تلبى كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد.

تمتد الشراكة لتشمل توفير حلول تمويل للتأثيث عبر شبكة شركاء seven فى مجالات الأثاث والتصميم الداخلى، والتى تضم نخبة من العلامات التجارية المتخصصة، وذلك من خلال برنامج seven wonders الذى يوفر حلول تمويل لمرة واحدة تساعد العملاء على تجهيز وتأثيث وحداتهم السكنية وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما يسهم فى توفير تجربة انتقال أكثر سهولة ومرونة إلى منازلهم الجديدة.

وسيتمكن عملاء PRE Developments من الاستفادة من حلول التمويل التى تقدمها seven عبر تطبيقها الرقمى الموحد، أحد أعلى تطبيقات التمويل الاستهلاكى تقييمًا فى مصر، وذلك فى مختلف مشروعات الشركة، بما فى ذلك هضبة وIvoire West بغرب القاهرة، وStone Park وStone Residence وTelal East وIvoire East بشرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروعات تلال الساحل، وتلال السخنة، وجبال السخنة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه PRE Group تنفيذ وتسليم عدد من مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المستهدفة، حيث انتهت الشركة من تسليم جميع وحدات مشروع «هضبة» بمدينة السادس من أكتوبر، كما تستعد لبدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع Ivoire West بنهاية العام الجارى. كذلك تواصل الشركة أعمال الإنشاءات بمشروع «جبال السخنة»، إلى جانب مشروعاتها الأخرى، فى إطار خطتها لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء.

أكد وليد زكى، الرئيس التنفيذى لشركة PRE Group، أن هذه الشراكة تأتى فى إطار التزام الشركة بتقديم تجربة سكنية متكاملة لعملائها، من خلال توفير خدمات وحلول تتجاوز مرحلة تسليم الوحدة السكنية لتدعم العملاء فى مختلف مراحل الاستقرار داخل مجتمعاتها. وأضاف زكي: “تضم PRE Group اليوم عددًا من المجتمعات السكنية القائمة التى تشهد حياة متكاملة ونشاطًا متناميًا، ومع استمرارنا فى تسليم وحدات جديدة عبر عدد من مشروعاتنا، ومنها مشروع هضبة الذى تم الانتهاء من تسليمه بالكامل، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التى تشهد تسليمات متتابعة، تزداد أهمية توفير حلول عملية تساعد العملاء على الانتقال إلى منازلهم الجديدة وتجهيزها بسهولة أكبر. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح لعملائنا خيارات تمويل مرنة لتأثيث وتجهيز وحداتهم، بما يمنحهم مرونة أكبر فى إدارة التكاليف المرتبطة بهذه المرحلة ويُسهم فى تسريع عملية الانتقال والاستقرار داخل مجتمعاتنا. وتأتى هذه الخطوة امتدادًا لحرصنا على توفير تجربة سكنية متكاملة تجمع بين جودة المنتج العقارى والخدمات التى تعزز راحة العملاء وتلبى احتياجاتهم المتطورة.

وفى هذا السياق، قال عمر الفقى، الرئيس التنفيذى لشركة seven: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة فى مسار توسع seven نحو تقديم حلول تمويلية ترتبط باحتياجات الحياة اليومية للعملاء، وليس فقط بالخدمات المالية التقليدية. ومن خلال التعاون مع شركة PRE Group، نسعى لتسهيل رحلة العملاء بعد استلام وحداتهم السكنية عبر حلول مرنة للتشطيب والتأثيث، بما يسهم فى تقديم تجربة معيشية أكثر راحة وتكاملًا.

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الشركتين تستهدف تقديم تجربة سكنية أكثر تكاملًا وسهولة، من خلال دمج خدمات التطوير العقارى مع الحلول التمويلية المرتبطة بالحياة اليومية، بما يتيح للعملاء انتقالًا أكثر سهولة إلى منازلهم الجديدة، ويخفف من الأعباء المالية المرتبطة بمراحل التشطيب والتأثيث.