ريال مدريد يعلن وفاة شقيق زيدان

أعلن نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي، مساء اليوم السبت، وفاة شقيق زين الدين زيدان المدير الفني الملكي.

والتزم جميع أعضاء الفريق الأول لريال مدريد بالوقوف دقيقة واحدة قبل تدريبات اليوم في معسكر مونتريال بكندا.

وكان ريال مدريد قد كشف في بيان أصدره أمس الجمعة، أن المدير الفني الفرنسي قد غادر معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد، ولكن دون أن يكشف عن سبب مغادرته.

وأشار ريال مدريد في البيان ذاته أن الفرنسي دافيد بيتوني، مساعد زيدان هو من سيتولى قيادة الملكي حتى عودة زيزو.

ويخوض الميرينجي أولى مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام بايرن ميونخ الألماني في مدينة هيوستن الأمريكية.