وزير خارجية إثيوبيا ينفي البدء في تعبئة خزان سد النهضة

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نفى وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز" عربية، ما تداولتها وسائل إعلام إثيوبيا بشأن بدء تعبئة خزان سد النهضة في 8 يوليو الجاري.

وتتواصل اليوم الاثنين، جولات التفاوض تحت رعاية الاتحاد الإفريقي؛ للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتعقد الفرق الفنية والقانونية اجتماعين متوازيين، اليوم، يليه اجتماعا برئاسة وزراء المياه وبمشاركة المراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والاتحاد الإفريقي، قبل أن ترسل الدول الثلاث تقارير منفصلة بشأن نتائج جولة المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا، بوصفها رئيسة الاتحاد الإفريقي.