محافظ بني سويف يفتتح قسم الحضانات بوحدة مازورة الصحية بالمساهمة المجتمعية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قسم الحضانات بالوحدة الصحية بقرية مازورة مركز سمسطا، والتي تم تجهيزها بالجهود الذاتية والمساهمات المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، والأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه قسم الحضانات الذي يتكون من 7 حضانات تم تجهيزها بالمساهمة المجتمعية وبمشاركة المجتمع المدني (4 "تبرع " من نادى روتارى و 3 "تبرع "من أحد المواطنين وفاعلى الخير )، بالإضافة إلى 4 غرف منها غرفة طبيب وأخرى للرضاعة وغرفتان لتجهيز المحاليل والمستلزمات والأدوية، فيما تكفل النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب بتكلفة أعمال تطوير وتأهيل المبنى والتي بلغت نصف مليون جنيه

وأثنى محافظ بني سويف على قسم الحضانات وإمكاناتها الطبية من حيث الأجهزة والمعدات التي ترفع العبء عن أهالي القرية وتوابعها، مقدما الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل، مشيداُ بمستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة القطاع الصحي، الذي يتطلب تكاتف وتضافر كافة الجهود الأهلية من أجل مساعدة الدولة في النهوض بالقطاع، معربا عن تقديره للدور الرائد والبارز للجهود الذاتية لأبناء مركز ومدينة سمسطا في تنفيذ الأعمال الخيرية في كل قطاعات المرافق والخدمات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير ودعم القطاع الصحي، حيث أن القطاع في أولويات الخطة التنموية للدولة، مشيرا إلى أن توصيل الخدمة الصحية للقرى يعد في مقدمة هتمامات خطة المحافظة، وذلك من خلال حشد كافة الجهود، حيث تعتبر وحدة حضانات مازورة نموذجا لهذا التوجه الذي أثمر نتائج عديدة على مستوى الخدمات خاصة بالقرى، ولاسيما في الأكثر احتياجا.