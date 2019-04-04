شكري: لم أعهد في إطار المفاوضات السياسية أن تقيم الأمور بنسب مئوية

الحديث حول تقدم مباحثات سد النهضة ليس بالاقتراب من اتفاق

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، قائلًا: «لم أعهد في إطار المفاوضات السياسية أن تقيم الأمور بنسب مئوية إما الوصول إلى اتفاق أو عدم وصول وليس هناك أهمية لأية تقديرات أخرى».

وأضاف «شكري» خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الحديث حول مدى التقدم الذي أتت به مباحثات سد النهضة مرهون بالتوصل لاتفاق وليس بالاقتراب من اتفاق أو توصيف الاتفاق أو تجاوز مجالات التفاهم نسبة مئوية محددة.

ولفت إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة واستعدت لممارسة مفاوضات سد النهضة في أطر مختلفة، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية واضحة للعمل للتوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن مصر قدمت تنازلات عدة ووضعت كثير من الاعتبارات الإثيوبية محل تقدير، تخدم مصالح إثيوبيا ودولتي المصب، مضيفًا: «النقاشات استمرت بأطروحات مماثلة لما سبق ولم نحرز تقدمًا أو توصلًا لاتفاق».

وتابع: «نسير وفقًا لما حدده مكتب الإفريقي، تم رفع تقرير مرحلي لرئيس الاتحاد الإفريقي، ثم رفع تقرير في نهاية المفاوضات لتأكيد المواقف ورؤية كل طرف فيما تم تحقيقه أو ما هو ناقص حتى يتم تجاوزه والوصول إلى اتفاق».