عبدالرحمن حميد: «يد الأهلي» قادر على الفوز بالثنائية المحلية

عبرعبدالرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة الفريق للتدريبات من جديد، مشيرا إلى إٔن الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، بسبب الابتعاد عن الملعب، مشيدا بالإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي خلال المران بالتعقيم والتطهير المستمرين للأدوات والمعدات.
وقال عبد الرحمن حميد إن هناك حالة من الحماس الشديد بين الجميع خلال التدريبات، بعد قرار استئناف النشاط واستكمال الموسم الجاري، وهناك رغبة وإصرار من لاعبي الأهلي للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر، وتحقيق الثنائية.
وأضاف أنه تعوّد في الأهلي منذ الصغر على القتال حتى آخر ثانية من أجل الفوز، والفريق يملك فرصة كبيرة للفوز بالمباراتين الأخيرتين في الدوري ثم المباراة الفاصلة على اللقب، وهو ما يمثل هدفا أساسيا للاعبين الذين تعاهدوا فور العودة للتدريبات، على بذل أقصى ما يمكن من أجل تحقيق ذلك.
وأشار حميد إلى أن الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق محروس، حريص على الاهتمام بكافة التفاصيل، وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا وذهنيا للمرحلة المقبلة، بعد فترة التوقف الطويلة، وهناك تقدم مستمر في مستويات الجميع على كافة الأصعدة، وهو ما يسهل الوصول الى أفضل مراحل الجاهزية قبل استكمال المباريات خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الحارس الشاب الى المنافسة بين حراس الفريق وقال: «المنافسة قوية للغاية مع محمد الطيار وعبدالرحمن طه، وجميعنا يقاتل لتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وبالتأكيد المهم أن يستمر الأهلي في تحقيق الانتصارات بغض النظر عن من يشارك في المباريات، وجميعنا استفاد بشكل كبير من المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخبات المختلفة، وهو ما يصب في صالح الفريق».
وأكمل: «هذا الموسم هو الأول لي مع فريق الدرجة الأولى، وأحلم بالحصول على لقبي الدوري والكأس لتكون بدايتي مميزة مع الفريق، وحتي أسير على خطى حراس الفريق السابقين وأحقق تاريخا كبيرا ويكون لي دور في إسعاد الجماهير بالبطولات».
وعن لقب أفضل حارس مرمى الذي حققه في بطولة العالم للناشئين أكد أن هذا الإنجاز يعود في المقام الاول لتوفيق الله عز وجل ويعد تتويجا لما قدمه من جهد وتركيز شديد في البطولة، بالإضافة إلى دعم مدربيه في النادي والمنتخبات الوطنية وعائلته، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات مع النادي والمنتخب خلال الفترة القادمة.