السعودية والعراق: مساعي أوبك بلس للوفاء بتخفيضات الإنتاج تعزز استقرار السوق

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل في اتصال هاتفي، أن مساعي "أوبك بلس" للوفاء تخفيضاتها الإنتاجية ستعزز استقرار السوق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الاثنين، أن "الحديث بين الوزيرين تركّز على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول "أوبك بلس".

وأكد البلدان في البيان المشترك عقب الاتصال الهاتفي "التزامهما التام باتفاق أوبك بلس، حيث أثنى الوزير السعودي على أداء العراق في إطار الاتفاق، مع وصول مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90%، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

وشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان الوزير العراقي على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه، بحسب وكالة واس.

من جانبه، أكّد الوزير العراقي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100% ابتداءً من الشهر المقبل، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.