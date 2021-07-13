 بداية ناجحة لجامايكا وكوستاريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية - بوابة الشروق
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بداية ناجحة لجامايكا وكوستاريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:30 ص

حقق منتخب جامايكا لكرة القدم بداية ناجحة في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة، وتغلب على منتخب سورينام 2 / صفر صباح الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا فوز كوستاريكا على جوادلوب 3 / 1 .

وعلى ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" بمدينة أورلاندو، حسم منتخب جامايكا المباراة أمام سورينام بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما شامار نيكولسون وبوبي ريد في الدقيقتين السادسة و26 .

وعلى الملعب نفسه، تقدم منتخب كوستاريكا بهدفين سجلهما جويل كامبل وآريال لاسييتير في الدقيقتين السادسة و21، ثم رد منتخب جوادلوب بهدف سجله رافاييل ميرفال في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني، طُرد ستيف سولفت من صفوف جوادلوب في الدقيقة 54 لحصوله على الإنذار الثاني، ثم أضاف سيلسو بورجيس الهدف الثالث لكوستاريكا في الدقيقة 70.


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