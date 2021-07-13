بداية ناجحة لجامايكا وكوستاريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية

حقق منتخب جامايكا لكرة القدم بداية ناجحة في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة، وتغلب على منتخب سورينام 2 / صفر صباح الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا فوز كوستاريكا على جوادلوب 3 / 1 .

وعلى ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" بمدينة أورلاندو، حسم منتخب جامايكا المباراة أمام سورينام بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما شامار نيكولسون وبوبي ريد في الدقيقتين السادسة و26 .

وعلى الملعب نفسه، تقدم منتخب كوستاريكا بهدفين سجلهما جويل كامبل وآريال لاسييتير في الدقيقتين السادسة و21، ثم رد منتخب جوادلوب بهدف سجله رافاييل ميرفال في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني، طُرد ستيف سولفت من صفوف جوادلوب في الدقيقة 54 لحصوله على الإنذار الثاني، ثم أضاف سيلسو بورجيس الهدف الثالث لكوستاريكا في الدقيقة 70.