أصدر فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا حول مقطع الصوت المسري له، والذي أهان فيه نجما الميرنجي راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.

وكانت صحيفة الكونفديشنال قد نشرت تسريبًا صوتيًا، لفلورينتينو بيريز يصف خلاله راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس نجمي الفريق السابقين بالمحتالين.

وجاء في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي :"بعد النبأ الذي نشرته صحيفة الكونفديشنال والذي يحتوي على تعليقات نُسبت إليّ. أعتقد أنه من المهم توضيح ما يلي".

وأضاف في البيان :"كانت تلك التصريحات المنشورة جزءًا من المحادثات التي سجلها الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان سراً، والذي كان يحاول بيع تلك التسجيلات لسنوات عديدة دون أي نجاح".

وأضاف :"أجد أنه من المدهش أن يتم نشرها اليوم من قبل صحيفة الكونفديشنال، على الرغم من الوقت الذي مضى".

وتابع :"إنها اقتباسات مُقتطعة وكانت جزءًا من محادثات طويلة، وتم إخراجها من السياق الأوسع الذي تمت فيه".

وواصل :"أفهم أن حقيقة أنه تم نشرها الآن، بعد سنوات عديدة من وقت إجراء المحادثات، يرجع إلى مشاركتي كواحد من القوى الدافعة نحو دوري السوبر الأوروبي".

وأتم بيريز بيانه مؤكدًا أنه تقرر اللجوء للقضاء تجاه تلك المقاطع المسربة، حيث ذكر :"لقد وضعت الأمر بين يدي المحامين الذين يدققون في مسار العمل الواجب اتخاذه".