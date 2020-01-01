بني سويف: إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وإيقاف حالات بناء مخالف بدون ترخيص

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ،تم تشكيل 10 فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية، تحت إشراف اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، شملت 3 لجان رئيسية بالديوان العام و7 لجان فرعية بالمراكز، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.



وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 24 حالة تعد (14 حالة تعد على أراضي زراعية + 7حالات تعد على أملاك دولة + 3 حالات داخل الحيز العمراني)، بمراكز ناصر والواسطي وببا وبني سويف، ليصل إجمالي حالات الإيقاف والإزالة في المهد خلال إجازة عيد الأضحى إلى 75 حالة.



تم ذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.



وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.