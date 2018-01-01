مستشار بايدن: نريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين بالقدس الشرقية

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قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن البيت الأبيض يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل: "موقفنا هو أننان نريد قنصلية بالقدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف سليفان أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تحدث مع أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة "ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة للتمكن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر".