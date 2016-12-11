مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكلين علي طريق (المنصورة - ميت سلسيل) أمام قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية وجرى نقل المتوفين والمصابين الي مستشفي ميت سلسيل المركزي.



تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي طريق المنصورة - ميت سلسيل ووقوع وفيات ومصابين.



انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل "عبده العتريس"، و"حسين سمير" وشاب أخر وجميعهم مقيمين بمركز الكردى وإصابة شاب آخر ونفله لمستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج.



جرى نقل الجثامين إلي مستشفى ميت سلسيل ونقلهم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.