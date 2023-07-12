 مجلس السيادة السوداني يرحب بمخرجات قمة القاهرة - بوابة الشروق
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مجلس السيادة السوداني يرحب بمخرجات قمة القاهرة

وكالات:
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 7:25 م

رحب مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، بمخرجات قمة دول الجوار التي عقدت بالقاهرة، مؤكداً استعداده لإيقاف العمليات العسكرية إذا التزمت قوات الدعم السريع بالامتناع عن مهاجمة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن حكومة السودان تؤكد حرصها على العمل مع كافة الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن للبلاد.

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

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