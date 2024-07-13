صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مواصي خان يونس لـ90 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لعدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس ارتفعت إلى 90 شهيدًا، نصفهم من فئة الأطفال والنساء.

وأضافت أن المجزرة أسفرت عن 300 إصابة بينهم عشرات الاطفال والسيدات، موضحة أن هناك إصابات حرجة وخطيرة.

وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت، قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدي لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت مصر، إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات.

وأكدت أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ.