 تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجا على تواصل جرائم إسرائيل في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجا على تواصل جرائم إسرائيل في غزة


نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 6:27 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 6:27 ص

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، احتجاجًا على الصمت تجاه جرائم الحرب وسياسة الاحتلال التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

واجتمع المتظاهرون في ساحة "أودينبلان" استجابةً لدعوة من منظمات المجتمع المدني، مطالبين الحكومة السويدية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، و"أوقفوا نقص الغذاء"، معبرين عن إدانتهم الشديدة للصمت الحكومي تجاه الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

وردد المشاركون شعارات من قبيل "الحرية لفلسطين، نتنياهو قاتل"، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مبنى وزارة الخارجية السويدية


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