أُسدل الستار رسميًا على باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، حيث شهدت الأروقة الانتخابية حسم مقعد رئاسة النادي لصالح مصطفى الشامي.

وجاء هذا الفوز بعد إغلاق باب الترشح دون تقدم أي مرشح آخر لمنافسة الشامي على المنصب، الأمر الذي دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى إعلان فوزه بالتزكية لدورة انتخابية جديدة، وهو ما يعكس حالة من التوافق والثقة في الخطوات التي اتخذها خلال فترته السابقة لإعادة هيكلة النادي وتطوير منظومة كرة القدم.

وتترقب جماهير بلدية المحلة المرحلة المقبلة تحت قيادة الشامي، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة لتحقيق استقرار فني وإداري طويل الأمد.

ويمنح هذا الفوز بالتزكية دفعة معنوية كبيرة لمجلس الإدارة الجديد لمواصلة مشروعات تطوير قطاعات الناشئين والبنية التحتية للنادي، إلى جانب العمل على تعزيز صفوف الفريق الأول بما يتناسب مع تاريخ نادي بلدية المحلة ومكانته.