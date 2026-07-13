القبض مجددا على المشتبه به في مقتل ويديكومب في المملكة المتحدة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إن مقتل السياسية السابقة آن ويديكومب أصبح الآن يعتبر فعلا إرهابيا.

وأكدت شرطة جنوب شرق بريطانيا لمكافحة الإرهاب أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما، الذي كان قد ألقي القبض عليه في الأساس بناء على الاشتباه في القتل، اعتقل مجددا بناء على شبهة ارتكاب أفعال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها.

وكانت الشرطة قالت في الأصل أنه ليس هناك اعتقاد أنها جريمة على صلة بالإرهاب أو أنها ذات دوافع سياسية.

وأوضح قائد شرطة مكافحة الإرهاب الوطنية لورنس تايلور "لدينا الآن معلومات وأدلة جديدة تعني أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود الآن التحقيق. ونحن نتابع عدة خطوط من التحقيق لإكتشاف الدافع وراء هذا الهجوم".

وعُثر على ويديكومب، التي كانت تبلغ 78 عاما من العمر، الأسبوع الماضي متوفية في منزلها الريفي النائي في قرية بجنوب غرب إنجلترا. ولم تكشف الشرطة عن سبب الوفاة مكتفية بالقول إنها أصيبت "بإصابات خطيرة".

أُلقي القبض على المشتبه به الذي لم يُذكر اسمه لأنه لم يتهم، أمس الأول السبت في ساوث يوركشاير في شمال إنجلترا على بعد 320 كيلومترا من قرية هايتور على أطراف متنزه دارتمور الوطني حيث عُثر على ويديكومب متوفية الخميس الماضي.

وشغلت ويديكومب عضوية مجلس العموم البريطاني في الفترة بين عامي 1987 و2010، وعُرفت بآرائها المحافظة اجتماعيا، التي عارضت حقوق الإجهاض وتوسيع حقوق مجتمع الميم "مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا."